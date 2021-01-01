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Gündem Üsküdar'da ceset bulundu
Gündem

Üsküdar'da ceset bulundu

Üsküdar'da devriye yapan polis ekipleri, bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 09:32:00 -
Üsküdar'da ceset bulundu

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, Eski Toptaşı Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeyken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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