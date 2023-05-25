Üsküdar'da çarşaflı kadınlara sözlü saldırı olayında gelişme!
Üsküdar Kuzguncuk'ta çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunan çayevi sahibi, kadınların şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Üsküdar Kuzguncuk'ta bir çayevinde çay içen kadınlara sözlü saldırıda bulunan işletme sahibi adliyeye getirildi. Savcılıkta ifade veren Murat A., serbest bırakıldı.
Üsküdar Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde bir çayevinde çay içen kadınlara "Hadi kalkın buradan" diyen işletme sahibi, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı.
Olayın ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Murat A., “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan gözaltına alındı.
Serbest bırakıldı
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Murat A. adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin beyanına başvurulan Ayşe Pınar D.'nin Murat A.'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ayşe Pınar D.'nin şikayetçi olmamasının ardından Murat A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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