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Yerel Üsküdar'da araç takla attı! 1 yaralı var
Yerel

Üsküdar'da araç takla attı! 1 yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-08-22 06:11:00 - 2024-08-22 06:17:17

Üsküdar'da virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstanbul Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 04.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EK 580 plakalı otomobil seyir halindeyken virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki yolcu araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular kendi çabalarıyla otomobilin içinden çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği yerinden çıktı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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