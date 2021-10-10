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Ekonomi Üsküdar Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 13:41:00 -
Üsküdar Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre Adayların   başvurdukları   bölümü   belirtir   dilekçeleri   ekinde   özgeçmişini,   bir   adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan   atıfları,   yönettiği   doktora   ve   yüksek   lisans   çalışmalarını,   Üniversiteye   katkılarını kapsayan  ve  belgeleyen  Profesör  için  altı  (6),  Doçent  için  dört  (4)  takım  dosya  veya  CD/USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne kargo yolu veya  şahsen  başvurmaları,  Doktor  Öğretim  Üyesi  (4)  takım  dosya  veya  CD/USB  bellek  ile birlikte,  öğretim  görevlisi  ve  araştırma  görevlileri  gerekli  başvuru  evrakları  ile  birlikte,  ilgili Fakülte/SHMYO  sekreterliklerine  kargo  yolu  veya  şahsen  başvuru  yapmaları  gerekmektedir. Başvuru  süresi  bu  ilanın  yayın   tarihinden  itibaren  15  gündür.  Yabancı  Ülkelerden  alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İngilizce  Bölümlerimiz  için  Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim  Üyesi  aday/adayların Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak    Esaslara    İlişkin    Yönetmeliğin”    7/3.    Maddesinde    belirtilen    şartları    taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması vb.) İstenilen  evraklar  ile  ilgili  detaylı  bilgiye  https://uskudar.edu.tr/     web  adresimizden ulaşabilirsiniz.  Başvurular 09.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacak.

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