Üsküdar seçim sonuçları 23 Haziran son dakika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

31 Mart seçimlerinde Üsküdar’dan AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a 161 bin 413 oy çıkarken, 160 bin 146 seçmen ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu tercih etmişti.

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