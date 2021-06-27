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Eğitim Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Eğitim

Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Üsküdar puanla öğrenci alan liseler | Haziran ayının sonuna yaklaşıldığında milyonlarca öğrenci, liselerin kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi kontenjanı 2021 | Haydarpaşa Lisesi puanı yüzdelik dilimi 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-27 19:03:00 -
Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Temmuz ayının ilk haftasında ise lise tercih döneminin başlaması bekleniyor. Adaylar yerleşmek istedikleri okulların puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Üsküdar’da hangi okullar puanla öğrenci alıyor?

Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

 

LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?
LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?

Eğitim

LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?

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