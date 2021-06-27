Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Üsküdar puanla öğrenci alan liseler | Haziran ayının sonuna yaklaşıldığında milyonlarca öğrenci, liselerin kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladı. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi kontenjanı 2021 | Haydarpaşa Lisesi puanı yüzdelik dilimi 2021
6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Temmuz ayının ilk haftasında ise lise tercih döneminin başlaması bekleniyor. Adaylar yerleşmek istedikleri okulların puanlarını, kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Üsküdar’da hangi okullar puanla öğrenci alıyor?
Üsküdar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları