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Aktüel

Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama

Seferler, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:54:48 -
Üsküdar-Çekmeköy metro seferlerinde aksama

İSTANBUL (AA) - Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." bilgisine yer verildi.

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