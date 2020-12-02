  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar Belediyesinden engelli çocuklara hediye
Aktüel

Üsküdar Belediyesinden engelli çocuklara hediye

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:23:40 -
Üsküdar Belediyesinden engelli çocuklara hediye

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli çocuklara hediye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli çocuklar ile ailelerine hediye dağıtımına başlandı.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hazırlanan ve içerisinde eğitim setinden tablete, televizyondan yapboza birçok hediye bulunan koliler, ilçede bulunan 1250 engelli çocuğun evlerine bırakılıyor.

Özel olarak hazırlanan eğitim seti, pandemi günlerinde engelli çocukların hem eğlenmelerine hem de öğrenme ve gelişmelerine katkı sağlayacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama
Gündem

Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Çukurova Havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan ..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay