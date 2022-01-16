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Ekonomi Üsküdar Belediyesi simit satın alacak
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi simit satın alacak

Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü simit alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:22:00 -
Üsküdar Belediyesi simit satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 07.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresinde yapılacak. Belediye, bu kapsamda 400 bin adet simit alımı gerçekleştirecek.

İhaleyi kazanan firma Valide Sultan Gemisine ve İdare tarafından belirlenen noktalara teslim yapacak. Simitler; İdarenin belirleyeceği sayılarda teslim tutanağı ile 31/12/2022 tarihine kadar peyderpey teslim edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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