Üsküdar Belediyesi simit satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 07.02.2022 tarih ve saat 14:00’de Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresinde yapılacak. Belediye, bu kapsamda 400 bin adet simit alımı gerçekleştirecek.

İhaleyi kazanan firma Valide Sultan Gemisine ve İdare tarafından belirlenen noktalara teslim yapacak. Simitler; İdarenin belirleyeceği sayılarda teslim tutanağı ile 31/12/2022 tarihine kadar peyderpey teslim edilecek.

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