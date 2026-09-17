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Ekonomi
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Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, finans dünyasında büyük ses getirdi.

#1
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Daha önceki hafta hisse senedi piyasasında milyonlarca dolarlık satış yaparak dikkat çeken yabancı yatırımcılar, rotasını tamamen değiştirdi ve piyasada yeniden güçlü bir alım hareketliliği başlattı.

#2
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında yeniden alım tarafına geçtiğini gösterdi.

#3
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Yurt dışı yerleşikler, 11 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 277 milyon 670 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

#4
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 647 milyon 630 bin dolarlık net satış yapmıştı.

#5
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasındaki net alımları 151 milyon 150 bin dolar oldu.

#6
Foto - Borsada o rakam şoke etti! Yabancı yatırımcıdan Türkiye kararı!

Yabancı yatırımcıların DİBS piyasasındaki net alımları bir önceki hafta 156 milyon 720 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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