Temettü devlerinde tablo değişti! Koç Holding 1,69 trilyon TL gelirle zirveye çıktı

Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının yakından izlediği şirketlerin ilk yarı karnesi belli oldu. Borsanın Gündemi'nin haberine göre, BIST Temettü Endeksi’nde yer alan 99 şirketten 18’i 2026’nın ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyar TL’nin üzerinde hasılata ulaştı.

Koç Holding 1,69 trilyon TL ile ilk sırada

Listenin zirvesinde 1,69 trilyon TL’lik gelirle Koç Holding yer aldı. Şirketin 2026’nın ilk yarısındaki hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Trilyon liralık gelir sınırını aşan diğer şirket ise İş Yatırım oldu. Şirket, 1,10 trilyon TL’lik hasılatıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Kârının yüzde 79’unu dağıttı

Koç Holding’in yalnızca geliri değil, yatırımcılarına yaptığı nakit dağıtım da dikkat çekti. Şirket mart ayında yıllık kârının yüzde 79’una denk gelen tutarı temettü olarak ortaklarıyla paylaştı. Geçen yıl yapılan dağıtımın ise yıllık kârın yüzde 1.258’ine denk geldiği belirtildi.

Akbank gelir artışında öne çıktı

Listedeki şirketler arasında gelirini en fazla artıran isim Akbank oldu. Bankanın ilk yarı hasılatı yüzde 73,84 yükselirken dönem kârı 34,3 milyar TL’ye çıktı. Akbank mart ayında elde ettiği kârın yüzde 20’sini ortaklarına dağıttı.

Doğuş Otomotiv’de gelir geriledi

Doğuş Otomotiv’in ilk yarı geliri yüzde 18,21 düşüşle 113,1 milyar TL’ye geriledi. Buna rağmen şirket temettü tarafında yüksek dağıtım oranını sürdürdü. Nisan ve ağustos aylarında iki taksit halinde toplam kârının yüzde 112’sine denk gelen nakit temettü dağıtıldı. Geçen yıl bu oran yüzde 92 seviyesindeydi.

CW Enerji kârını yüzde 90 artırdı

CW Enerji’nin ilk yarı kârı yüzde 90 artışla 1,28 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin büyük ortağının, hisse satışlarından sağlanan gelirle birlikte bugüne kadar 3,2 milyar TL sermaye avansı ödediği belirtilirken, altı aylık finansal borçların 9,9 milyar TL seviyesinde olduğu aktarıldı.

Vestel’den altın madeni ruhsatı için sözleşme

Vestel Elektronik, yüzde 50 pay sahibi olduğu Meta Nikel’in Manisa Gördes’te bulunan altın madeni işletme ruhsatını Polimetal’e devretmek için bağlayıcı sözleşme imzaladı. Devir işleminin MAPEG onayının ardından tamamlanması, altın çıkarma faaliyetleri sona erdikten sonra ise ruhsatın en geç bir yıl içinde bedelsiz şekilde yeniden Meta Nikel’e verilmesi planlanıyor.

Dof Robotik Dallas’a yatırım yapıyor

Dof Robotik, ABD’nin Dallas kentinde yaklaşık 16 milyon dolarlık teknoloji deneyim merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca Türkiye’de kendi sektöründe faaliyet gösteren bir üretici ile bir işletmeci firmayı satın almak üzere ön anlaşmaya vardı.

Enda Enerji kapasiteyi artıracak

Enda Enerji’nin yüzde 66,33 oranında bağlı ortaklığı olan İyte RES, İzmir Urla’daki rüzgâr enerji santralinin kapasitesini artırmak için gerekli izni aldı. İki yeni türbinin eklenmesiyle santralin mevcut 13 MWe kapasitesinin 21,4 MWe’ye çıkarılması planlanıyor. Enda Enerji’nin ilk yarı geliri yüzde 9 düşüşle 791,6 milyon TL olurken, dönem kârı yüzde 426 artarak 178,9 milyon TL’ye ulaştı.