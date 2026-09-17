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Hastaneden taburcu oldu, eve götürülürken yolda ağaca çarpıp öldü Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu! Hastaneden taburcu olup evine gidiyordu! Akseki'deki feci kazada acı son! Seçim yaparken aman dikkat bilim uyarıyor... Güneş kremi: Uygun fiyatlı marka mı yoksa lüks marka mı olmalı? Yeni bir okyanusun oluşumu hızlandı! Afrika kıtası gözlerimizin önünde bölünüyor Adana'da suya kapılan genç kızdan acı haber! Yürek yakan detayı görenler yıkıldı! Tek ısırığında 100 kişiyi öldürecek yılan Türkiye'de 8 yaşındaki çocuk tarihi eser buldu çılgına döndü! Toprağın içinden çıkardı... Şimdi gözler oraya çevrildi Diyarbakır'da o araç durduruldu! İçinden çıkanları gören polis bile şoke oldu! Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü
Otomotiv
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Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

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Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

Lüks otomobil üreticisi Audi, elektrikli araç pazarında oyunun kurallarını değiştirecek hamleyi yaptı.

#1
Foto - Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

Alman otomobil üreticisi Audi, 2 Eylül'de tanıttığı kompakt hatchback modeli A2 E-Tron'u kısa süre içinde seri üretime alarak erişime açtı. Markanın en erişilebilir elektrikli otomobili olan yeni model, 38 bin 200 eurodan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıktı.

#2
Foto - Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

STANDART DONANIMLARA SAHİP Opsiyon listesinden hiçbir ekleme yapılmayan temel paket; metalik olmayan beyaz renk, 18 inç jantlar ve standart LED far yapısıyla yola çıkıyor. Kabinde kumaş koltuklar ve sade detaylar bulunmasına karşın çift bölgeli klima, ambiyans aydınlatması, navigasyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

#3
Foto - Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

421 KİLOMETRE MENZİL Gücünü arkadan itişli 170 beygirlik elektrik motorundan alan araç, 0'dan 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşırken maksimum 160 km/s hız yapabiliyor.

#4
Foto - Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

Model, 50 kWh kapasiteli bataryasıyla 421 kilometre menzil sağlarken 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

#5
Foto - Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!

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