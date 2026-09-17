Alman devi fiyatı duyanları şoke etti! Audi'nin en ucuz elektrikli canavarı asfaltla buluştu!
Lüks otomobil üreticisi Audi, elektrikli araç pazarında oyunun kurallarını değiştirecek hamleyi yaptı.
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Lüks otomobil üreticisi Audi, elektrikli araç pazarında oyunun kurallarını değiştirecek hamleyi yaptı.
Alman otomobil üreticisi Audi, 2 Eylül'de tanıttığı kompakt hatchback modeli A2 E-Tron'u kısa süre içinde seri üretime alarak erişime açtı. Markanın en erişilebilir elektrikli otomobili olan yeni model, 38 bin 200 eurodan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıktı.
STANDART DONANIMLARA SAHİP Opsiyon listesinden hiçbir ekleme yapılmayan temel paket; metalik olmayan beyaz renk, 18 inç jantlar ve standart LED far yapısıyla yola çıkıyor. Kabinde kumaş koltuklar ve sade detaylar bulunmasına karşın çift bölgeli klima, ambiyans aydınlatması, navigasyon ve kablosuz şarj gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.
421 KİLOMETRE MENZİL Gücünü arkadan itişli 170 beygirlik elektrik motorundan alan araç, 0'dan 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşırken maksimum 160 km/s hız yapabiliyor.
Model, 50 kWh kapasiteli bataryasıyla 421 kilometre menzil sağlarken 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.
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