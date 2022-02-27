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Ekonomi Üsküdar Belediyesi konut imarlı arsasını satışa çıkardı
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi konut imarlı arsasını satışa çıkardı

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan ve 1.178,25 m² taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 15:05:00 -
Üsküdar Belediyesi konut imarlı arsasını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 09.03.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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