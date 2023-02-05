Üşengeçlere müjde! Ev temizliğinde gerçekten çok işe yarayan püf noktalar! Temizlik önerileri, yeni yöntem

Hiç uzatmadan hemen o temizlik tüyolarına gelelim.

1. Nemi emmek için nem giderici olarak kaya tuzu kullanın.

Evin nem seviyesini düşük tutulması sağlık ve rahatlık açısından önemlidir. %80’in üzerindeki nem seviyeleri bakteri ve mantarların büyümesi için mükemmeldir. Bu küf ve mantar sporları evin içinde dolaşır ve özellikle alerjisi ve akciğer hastalığı olan kişiler için zararlı olabilir.

Havadaki nemi toplamak için kaya tuzu kullanmak, çok iyi bir seçenektir. Tuzu, dibinde delinmiş delikler bulunan bir kaba koyun, nemin akması için yeterince büyük, ancak tuzun delikten geçmemesi için yeterince küçük olmalı bu delikler. Daha sonra altına başka bir kap koyun ve bir süre sonra nemin su şeklinde orada biriktiğini göreceksiniz.

2. Kabartma tozu küfü giderir.

Küf, evlerimizin banyo, bodrum gibi nemli ve havalandırılmayan alanlarında ve pencerelerimizin etrafında oluşmaya başlayabilir. Bu küfleri yok etmek için mükemmel çalışan formülümü size veriyorum, sprey şişesinde 1 fincan su ile 1 fincan kabartma tozunu (karbonatı) karıştırın. Karışımı küfün üzerine püskürtün ve 5 dakika bekletin. Bir sünger veya fırça ile ovalayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Gerektiği kadar tekrarlayın.

3. Diş macunu paslanmış lavabo giderlerini temizler.

Bu yöntem, evde temizlik malzemesi bulunmadığında faydalı olabilir. İhtiyacınız olan tek şey, banyo lavabonuzun parlamasını sağlamak için biraz beyaz diş macunu (jel değil). Temizlemek için nemli bir sünger kullanın.

Diş macunu, dişlerimizdeki plağı çıkarmak için kullanılan hafif bir aşındırıcı olduğundan, temizlik konusunda harikalar yaratabilir. Olur da dişlerinizi fırçaladığınızda lavabonuza biraz diş macunu dökülürse, yıkamak yerine lavabo giderini temizleyin farkı göreceksiniz.

4. Tuvalet sifonunun deliklerinin temizlenmesi daha güçlü bir sifon sağlar.

Zamanla tuvaletlerimiz daha yavaş ve etkisiz bir şekilde sifon çekmeye başlayabilir. Bu oluyorsa, tuvaletin altındaki sifonu çekince suyun geldiği delikler minerallerle tıkanmış olabilir. Delikleri küçük bir ayna ile kontrol edin ve ucu deliklere sokmak ve kalıntıları çıkarmak için bükülmüş bir elbise askısı kullanın.

5. Kibrit yakmak banyo kokularını giderir.

Banyoyu kullandıktan sonra kibrit yakmak güçlü kokuları etkisiz hale getirebilir. Bu, kokuları dağıtmak için bir pencereniz veya havalandırma sisteminiz yoksa özellikle yararlı olabilir. Kibrit, tuvalete gittikten sonra ürettiğimiz metil merkaptan kokularından daha güçlü kokulu kükürt dioksit üretir. Kükürt dioksit çok daha iyi kokar ve istenmeyen kokuları maskeler!

6. Sirke muslukları açar.

Bir musluk basınç kaybetmeye veya bir tarafa püskürtmeye başladığında, bunun nedeni kir birikmesi olabilir. Musluğunuzun ucundaki o küçük kapağı zamanla tıkanabilir. Temizlemek için tek yapmanız gereken, bir diş fırçasıyla ovmadan önce kapağı çıkarmak ve sirkeye batırmak. Başlamadan önce tahliye deliğini kapatmayı unutmayın.

Mikrodalga Fırın

Mikrodalga fırınlarınızı kimyasallar ile temizlemek tehlikeli olabilir. Bunun için limonları ortadan ikiye ayırın ve bir bardağın içine kesilen tarafları üste gelecek şekilde oturtun. Bu bardakları mikrodalganızın içinde 5 dakika çalıştırın ve daha sonra silin.