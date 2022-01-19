Hurma özü faydaları nelerdir? Hurma özü nasıl yapılır?

Hurma özü içerdiği C vitamini sayesinde metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin görünümünü azaltır ve pürüzlerin giderilmesini sağlar. Cilde ihtiyacı olan nemi geri kazandırır. İçerisinde bulunan demir ve B vitamini saç dökülmelerinin önüne geçer.

Hurma özü nedir, ne için kullanılır?

Hurma özü, tatlı süslemelerinde kullanılmaktadır. Çünkü içerisinde yeterli miktarda şeker bulunur. Kahve, süt ve benzeri içeceklerde şeker yerine kullanılır. Kısaca şeker gereken tüm içecek ve yiyeceklere eklenebilir.

Hurma özünün 10 faydası

Hurma özü içerdiği C vitamini sayesinde metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Ciltteki lekelerin görünümünü azaltır ve pürüzlerin giderilmesini sağlar. Cilde ihtiyacı olan nemi geri kazandırır.

İçerisinde bulunan demir ve B vitamini saç dökülmelerinin önüne geçer. Düzenli tüketildiğinde saç köklerinin canlanmasını sağlar.

Hurma özü, mineral açısından zengindir ve yüksek enerji kaynağı bir besindir. Doğum sonrası oluşan potasyum ihtiyacını karşılar.

Zihni açıcı ve dinlendirici etkisi vardır. Çünkü içerisindeki fosfor ile beynin temel ihtiyacını karşılar.

Cilt hücrelerinin yenilenmesine sağlayarak cildin genç ve dinamik kalmasını sağlar. Genç yaşta oluşan kırışıkları önler.

Kilo almak isteyen kişiler, hurma özü tüketerek kilo alabilirler. Her gün bir kaç kaşık alması kalori alımını arttıracaktır.

İçeriğinde bulunan lif oranı ile kabızlık problemlerine iyi gelmektedir. Her gün aç karnına bir tatlı kaşığı tüketilmelidir.

Kalsiyum, fosfat ve mineraller sayesinde kemiklerin zayıflamasını önler. Özellikle kemik erimesine karşı etkilidir.

Hurma özünün içerisinde düşük oranda glisemik indeksi bulunur. Bu sayede şekerden uzak durması gereken ve şekerden vazgeçmeyen kişiler rahatlıkla kullanabilir. Ancak yine de doktor kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

Hurma özü bebeklere verilir mi?

Hurma özü herkes tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilen bir besindir. Bebeklere verilmemesi gerektiğine dair bir bulgu bulunmamakla birlikte yenidoğan bebeklerin ağızına biraz hurma özü değdirilmesi bazı yerlerde adet haline gelmiştir. Ancak, bir uzmana danışmadan bebeklere yiyecek verilmesi bazı kişilerce doğru bulunmuyor.

Bebekler sütten kesildikten sonra ilk yiyecek olarak hurma özü verilebilir. Hurma özünden yapılan bebek mamaları da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple hurma özünü bebeklere vermek sakıncalı bulunmamaktadır.

Hurma özü nasıl yapılır?

Hurma özü hurmanın her çeşidinden yapılabiliyor. Diğer adı cennet hurması olan trabzon hurması ya da normal hurma ile hurma özü yapabilirsiniz. Evde hurma özü yapımı ise son derece kolay bir işlemdir. Hurma özü yapımı için yumuşak kıvamda olan hurmalar tercih edilmelidir.

Bir süre sıcak suda bekletilen hurmalar kabuğundan ve çekirdeklerinden ayrıştırılır. Ardından, küçük parçalara bölünen hurmalar bir robot ya da blender yardımıyla ezilir. Robot ya da blender yoksa bir süzgeç içerisine alınan hurmalar ezilerek hurma özü ortaya çıkarılır.

Hurma özü, kek, kurabiye ve pastalarda kullanılabileceği gibi her tür tatlı içerisine dahil edilebilir. Hurma özünü yapay şeker kullanmak istemeyen kişiler kahve, çay, süt gibi içeceklere bir miktar ekleyerek doğal tatlandırıcı olarak kullanabiliyor. Hurma özü, doğal bir lezzete sahip olduğu için doğrudan tüketilmesi de mümkündür.

Hurmanın faydaları nelerdir?