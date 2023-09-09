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Teknoloji USB-C Apple’a pahalıya patladı! Bazı kullanıcılar Android’e geçiyor
Teknoloji

USB-C Apple’a pahalıya patladı! Bazı kullanıcılar Android’e geçiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-09 07:32:00 -
USB-C Apple’a pahalıya patladı! Bazı kullanıcılar Android’e geçiyor

Apple'ın USB-C şarj girişine geçiş yapması işleri biraz karıştırdı. Peki kullanıcılar ne düşünüyor? İşte detaylar...

12 Eylül’deki tanıtım etkinliği merakla beklenen iPhone 15 Serisi’nde ilk kez bir iPhone modelind USB-C şarj girişini göreceğiz. Peki bugüne kadar Lightning çizgisini bozmayan Apple için bu radikal değişiklik neleri getirecek? Bağımsız bir araştırma şirketi bu sorunun cevabını merak etti ve bir araştırma yaptı. Peki sonuçlar ne oldu? İşte detaylar ve anket sonucu…

USB-C, Android cihazlara yönelimi arttırdı! Peki neden?

SellCell isimli bağımsız bir araştırma şirketi iPhone modellerine gelecek olan USB-C girişinin kullanıcılardaki etkisini merak etti. Bu kapsamda bir araştırma yapan şirket 1.000’den fazla iPhone ve Android kullanıcısından veri topladı. Ankete katılan mevcut iPhone kullanıcılarının yüzde 63’ü, Apple’ın USB-C şarj bağlantı noktasını kullanmasının iPhone 15 satın alma kararlarını etkileyeceğini söyledi.

Bu noktada ise işler biraz karışık ilerliyor. Kullanıcıların yüzde 60’ından fazlası USB-C noktasının iPhone 15 satın alıp almayacaklarını etkileyeceğini belirtirken kalan yüzde 37’lik kısım bu durumdan etkilenmedi. Kalan kısım iPhone 15’e geçme konusunda bir tereddüt yaşamıyor. Fakat yüzde 63’lük kısım işleri karıştırdı.

Burada bazı kullanıcılar Apple ekosistemini tam olarak kullanabiliyor. Yani bir iPhone, Mac, MacBook veya iPad gibi birçok Apple cihazını aynı anda kullanıyor. Bu durum onları olumlu olarak etkiliyor çünkü üç cihazı da tek bir şarj aleti ile şark edebilecekler. Kalan grup ise Android cihazlardaki gibi temel şeylerin değişmemesi gerektiğini savunduklarını bu yüzden de bu durumun sinir bozucu olduğunu belirtiyor.

Bu sonuçlar 1000 kişilik iPhone kullanıcılarının cevaplarıydı. Birde 1000 kişilik Android sevenler derneği var. Buradaysa çokta şaşırdığımız bir sonuç yok aslında. Android kullanıcıları için USB-C’ye geçiş yapmak büyük bir anlam ifade etmiyor. Android kullanıcılarının yüzde 66’sı iPhone 15 satın almayı düşünmüyor.
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