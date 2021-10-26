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Gündem Uşak'taki yangında 9 hayvan telef oldu
Gündem

Uşak'taki yangında 9 hayvan telef oldu

Uşak'ta ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 14:30:00 -
Uşak'taki yangında 9 hayvan telef oldu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kökez köyünde bir hayvan üreticisine ait küçükbaşların bulunduğu ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm ağılı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 9 küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı.

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