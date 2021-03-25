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Gündem Uşak'taki kavgada bıçaklar çekildi
Gündem

Uşak'taki kavgada bıçaklar çekildi

Uşak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır bir şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 04:01:00 -
Uşak'taki kavgada bıçaklar çekildi

Uşak merkezde Ünalan Mahallesi Kuştan Sokak'ta M.A.Ş. ile G.İ.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.İ.G. yanında bulunan bıçakla M.A.Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A.Ş. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, G.İ.G. de polis merkezine giderek teslim oldu.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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