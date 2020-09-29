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Aktüel Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Aktüel

Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 01:20:40 -
Uşak'taki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeleğen beldesindeki alkollü restoranda karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen R.K. (38) ile Süleyman Şenol Aysan (29) ve M.E. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle R.K, Aysan ile M.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aysan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

R.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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