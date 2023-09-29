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Yerel Uşak'ta zehirlenme paniği! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yerel

Uşak'ta zehirlenme paniği! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 23:22:00 - 2023-09-29 23:26:07
Uşak'ta zehirlenme paniği! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Uşak’ta bir ilkokulda kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Uşak'ın merkezde bulunan Yaşar Akar İlkokulu’nda özel işletmeye ait kantinde satılan öğlen saatlerinde yedikleri tavuk döner ve pilavdan 65 öğrencide akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, aileleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 65 öğrenciden 32’i taburcu edildi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ergün’e İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de eşlik etti.

Soruşturma başlatıldı

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, "Bazı öğrencilerimiz ilkokulda, öğlen kantinden tavuk döner ve pilav yemişler. Akşam saatlerinde bir kısmında mide bulantısı ve kusma meydana gelmiş. Bu şikayetlerle hastaneye başvurmuşlar. Bu sayı artınca tabi arkadaşlar bütün öğrencileri de aradılar. Benzer şekilde bir durum var mı diye. Biz de hastaneye geldik. Bu zamana kadar toplam 65 öğrencimiz müracaat etmiş hastanelerimize. Kusma veya mide bulantısı gibi şikayetlerle. Bunlardan şu an itibariyle 32'si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu. Şu ana kadarıyla Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.

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