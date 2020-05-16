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Spor

Uşak'ta vatandaşlar balkonlarında egzersiz yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:25:38 -
Uşak'ta vatandaşlar balkonlarında egzersiz yaptı

UŞAK (AA) - Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerindeki balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler tarafından egzersiz yaptırıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine ses sistemi kuruldu, site sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı.

Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek site bahçesine indiği etkinlik, halk oyunu gösterisiyle başladı. Çalan şarkılarla eğlenen vatandaşlar, bahçedeki antrenörlerin gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı.

Etkinliğin keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Yasemin Kulalıgil, farklı bir bayram kutlaması yaptıklarını belirterek, "Son derece güzeldi. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi.

Site yöneticisi Mehmet Yıldırım ise "Kovid-19 nedeniyle site sakinlerimizin evden çıkamamasından dolayı yapılan bu etkinlik güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik sırasında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun" yazılı pankartın asılı olduğu paramotor, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.




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