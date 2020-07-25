  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak'ta traktör, otomobil ve tankerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:10:27 -
Uşak'ta traktör, otomobil ve tankerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hamam Boğazı Mahallesi Çatalçam mevkisinde kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Baral yönetimindeki 15 DH 809 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ali Eren Ağırbaş'ın kullandığı 06 ETS 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Aynı istikamette seyreden Hüseyin Saru kontrolündeki 48 YL 875 plakalı süt tankeri, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 3 sürücüyle otomobilde bulunan Nurşani Ertürk'ün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı