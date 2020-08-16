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Aktüel

Uşak'ta tankerin altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:17:36 -
Uşak'ta tankerin altında kalan sürücü öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta kullandığı tankerin altında kalan şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Gök (56) idaresindeki 64 EU 997 plakalı tanker, Karakuyu köyü yakınlarında arızalandı.

Tankeri durdurup arızasını kontrol etmek isteyen Gök, bu sırada hareket eden aracın altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gök'ün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.


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