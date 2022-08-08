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Yerel Uşak’ta şiddetli yağış sonrasında su baskınları yaşandı
Yerel

Uşak’ta şiddetli yağış sonrasında su baskınları yaşandı

Uşak’ta yağmur sonrasında iş yerlerini su basarken bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ve emniyet personelleri, olumsuzluk yaşanan bölgelere anında müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:56:00 - 2022-08-08 00:57:42

Uşak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında iş yerlerini su basarken bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ve emniyet personelleri, olumsuzluk yaşanan bölgelere anında müdahale etti.

Uşak’ta akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur, kısa sürede etkisini arttırdı. Yağmur sonrasında bazı iş yerlerini su basarken yer yer meydana gelen su birikintileri de trafiği olumsuz etkiledi. İhbarlar sonrasında harekete geçen Uşak Belediyesi görevlileri ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yolda kalan araçları çekti

Yolda kalan araçlar polis ekiplerinin destekleriyle sorunsuz bir şekilde çekilirken iş yerlerini basan sular ise belediye ekiplerince çekildi. Ekiplerin kent genelindeki çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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