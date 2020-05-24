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Aktüel

Uşak'ta polisler sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların bayramını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:40:24 -
Uşak'ta polisler sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların bayramını kutladı

UŞAK (AA) - Uşak'ta polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi uygulamaları kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan Uşaklılar, saat 14.00'ten itibaren dışarı çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkanların, sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları gözlendi.

Uşaklılar, parklarda yürüyüş yaptı, birbirlerinin bayramını tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü Uşaklıları unutmadı. İsmet Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan vatandaşların bayramını kutlayan polis, onlara karanfil hediye etti.

Muammer Kavcı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıktıkları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Salgın sürecinin sona ermesi için dua ettiklerini vurgulayan Kavcı, "Dışarıya çıktığımız bu anlarda polisimiz bizi yalnız bırakmadı. Biz de onların bayramlarını kutluyoruz. Allah bu günleri bir daha göstermesin." dedi.

Sokakta yürüyüş yaptığını ifade eden Hasan Alcıl ise "Polis arkadaşlarımız geldi ve bizlere çiçek takdim etti. Allah onlardan razı olsun. Çok memnun olduk." diye konuştu.

Öte yandan motosikletli polisler de vatandaşların bayramını kutladı, onları Kovid-19 önlemlerine uymaları konusunda uyardı.



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