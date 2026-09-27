Uşak’ta park halindeki otomobil alev aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uşak’ın Kemalöz Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki 64 AAB 044 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.