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Aktüel Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Aktüel

Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:33:41 -
Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Ulucak köyü yakınlarında, Harun Durak yönetimindeki 10 L 0942 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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