Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilin bariyerlere çarptığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Ulucak köyü yakınlarında, Harun Durak yönetimindeki 10 L 0942 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.