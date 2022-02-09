Uşak’ta okullar tatil mi? Uşak’ta bugün, yarın okullar tatil mi? Uşak Valiliği tatil açıklaması!

Uşak'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı kırsal mahalle okulları kapandı. Uşak Valiliği, okulların tatil edildiğini açıkladı.

Uşak’ta okullar tatil mi?

Uşak'ta bugün okullar tatil mi? Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi Okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün (9 Şubat Çarşamba) süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.