Uşak’ta neler oluyor! Patlama üstüne patlama

Olay, Kemalöz Mahallesi, 1. Serap Sokak'ta bir apartmanın 3’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar doğal gaz konusunda uyarılmıştı

Uşak’ta dün iki farklı noktada doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.