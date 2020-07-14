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Uşak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 01:02:21 -
Uşak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü öldü, araçta bulunan ve ağır yaralanan eşi ise hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Ünal (58) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet Armutlu Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Motosiklet sürücüsü ve eşi Ayşe Ünal yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan Ayşe Ünal ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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