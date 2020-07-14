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Uşak'ta minibüs devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:40:57 -
Uşak'ta minibüs devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zülfikar Şeref (59) yönetimindeki 45 VN 125 plakalı minibüs, Uşak-Manisa kara yolu Yenişehir köyü yakınlarında, devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçtaki 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Eylül Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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