Uşak'ta maymun çiçeği virüsü mü var? Maymun çiçeği virüsü Uşak’ta görüldü mü?

Şu ana kadar Afrika dışında 237 maymun çiçeği vakası bildirildi. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre, BAE, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da görülen maymun çiçeği virüsü korkutmaya devam ediyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Uşak'ta 'maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Uşak Sağlık Müdürlüğü, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok. Pandemiye sebep olacağına inanmıyorum" demişti.