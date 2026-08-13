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Gündem Uşak’ta kuyumcu soygunu: 4 şüpheli İstanbul’da yakalandı
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Uşak’ta kuyumcu soygunu: 4 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Yeniakit Publisher
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Uşak’ta kuyumcu soygunu: 4 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Uşak’ta bir kuyumcuda hırsızlık olayında, polis ekiplerinin çalışması sonucu belirlenen 4 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Kuyumcuda ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yüzlerinde maske ve başlarında şapka bulunduğunu, bu şekilde kuyumcuya girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin olayın ardından İstanbul’a kaçtıkları belirlendi. 4 şüpheli polis ekiplerince İstanbul’da gözaltına alındı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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