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Gündem Uşak'ta korkunç kaza
Gündem

Uşak'ta korkunç kaza

Yeniakit Publisher
2024-06-07 08:54:00 -
Uşak'ta korkunç kaza

Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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