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Yerel Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!
Yerel

Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Uşak'ta kaçak silah ticareti yapan şahsın inine baskın! Ev ve iş yerinden adeta cephanelik çıktı!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı silah bulunduran K.K. isimli şahsın adreslerine yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı.

Uşak'ta bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda 8 tabanca ile 17 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.K'nin kent merkezindeki iş yeri ve evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, biri kurusıkı 4 tabanca, 4 antika olduğu değerlendirilen dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, 10 antika dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.

Operasyon kapsamında K.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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