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Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:14:15 -
Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

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