Belediye, faaliyetleriyle 320 bin kişiye ulaştı: Ümraniye dev projelerle gençliğe yön veriyor

AKADEMİ ÜMRANİYE İLE HER GENCE YENİ BİR UFUK: Gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan Akademi Ümraniye, yaşam boyu öğrenme anlayışının önemli merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 15 kurs merkezi ve 147 farklı branşta verilen eğitimlerle her yıl yaklaşık 5 bin 500 kursiyer, meslek edindirmeden yabancı dile, müzikten görsel sanatlara, geleneksel sanatlardan dramaya kadar birçok alanda eğitim görüyor. Bu eğitimler sayesinde gençler hem mesleki yeterlilik kazanıyor hem de kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirerek sosyal hayata daha güçlü katılıyor. Bilginin en değerli yatırım olduğu anlayışıyla ilçeye kazandırılan millet kütüphaneleri, özellikle öğrencilerin en çok kullandığı yaşam alanlarından biri hâline geldi. Modern mimarisi, sessiz çalışma salonları ve zengin kaynaklarıyla hizmet veren dört millet kütüphanesi, yaklaşık 80 bin üyeye ev sahipliği yapıyor. Sınav hazırlık süreçlerinden akademik araştırmalara kadar birçok alanda gençlere destek veren merkezler, günün büyük bölümünde kesintisiz hizmet sunarak eğitim hayatına önemli katkı sağlıyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmenin en önemli yollarından biri olarak görülen spor alanında da Ümraniye Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor. Her yıl 33 farklı branşta düzenlenen spor kurslarıyla yaklaşık 90 bin kişi sporla buluşurken; Ümraniye Spor Oyunları, Yaz Spor Okulları, Mahallem Futbol Turnuvası, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, Geleneksel Okçuluk Kursları ve daha birçok organizasyonla yılda yaklaşık 70 bin kişi spor etkinliklerine katılıyor. Bu organizasyonlar sayesinde gençler yalnızca spor yapmıyor; takım ruhunu, disiplinli çalışmayı, paylaşmayı ve birlikte başarmayı da öğreniyor. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, ilçede kurulan spor altyapısının başarıya dönüşen en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 20 farklı branşta faaliyet gösteren kulüp bünyesinde bin 661 lisanslı sporcu bulunuyor. Bugüne kadar kazanılan bin 35 madalya, yetiştirilen 24 milli sporcu ve 6 milli antrenör, yapılan yatırımların somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Ümraniye Belediyesi, amatör spordan milli takımlara uzanan bu başarı yolculuğunda genç sporcuların yanında olmaya devam ediyor.