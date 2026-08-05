Belediye, faaliyetleriyle 320 bin kişiye ulaştı: Ümraniye dev projelerle gençliğe yön veriyor

GENÇLERLE GÜÇLÜ İLETİŞİM: MOTİVASYON BULUŞMALARI: Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Motivasyon Buluşmaları, gençlerle belediye yönetimini aynı masada buluşturmaya devam ediyor. Ümraniye Gençlik Meclisi üyeleri ve lise öğrencilerinin katıldığı programlarda gençler; Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile sohbet etme, sorularını yöneltme ve tecrübelerinden faydalanma imkânı buluyor. Sohbet, müzik ve çeşitli etkinliklerle zenginleşen buluşmalar, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunarken, onların görüş ve önerilerini doğrudan paylaşabilecekleri samimi bir iletişim ortamı oluşturuyor. Program sonunda gerçekleştirilen Bir Başka Kahve ikramı ise buluşmaların keyifli anlarından biri olarak gençlerden büyük ilgi görüyor. Gençlik yatırımları yalnızca eğitim ve sporla sınırlı kalmıyor. İlçede bugüne kadar 14 eğitim tesisi, 19 spor tesisi, 8 kütüphane, 14 sosyal tesis, 2 bilim ve kültür merkezi ile 96 açık spor alanı gençlerin hizmetine sunuldu. Devam eden projelerle yatırımların sayısı her geçen gün artıyor. Mahalle ölçeğinde planlanan yatırımlar sayesinde gençler; eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal yaşama kadar birçok hizmete yaşadıkları çevrede kolaylıkla ulaşabiliyor. Ümraniye Belediyesi, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği yaşam alanlarını da artırmayı sürdürüyor. Dört millet bahçesi, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, açık spor alanları ve sosyal etkinlik alanlarıyla gençlerin aktif yaşamını destekleyen ilçe, bugün azımsanmayacak kadar büyük bir yeşil alan varlığına sahip bulunuyor. Doğayla bütünleşen yaşam alanları, gençlerin sosyalleştiği, spor yaptığı ve kaliteli zaman geçirdiği önemli buluşma noktalarına dönüşüyor. Ümraniye Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarını kısa vadeli hizmetler olarak değil, uzun vadeli bir kalkınma vizyonunun temel unsuru olarak değerlendiriyor. Bilim üreten, okuyan, düşünen, spor yapan, kültür ve sanatla iç içe yetişen bir nesil için eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yatırımlarını sürdüren belediye, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak güçlü bir gelişim ekosistemi oluşturuyor.