Cani, adım adım takip etti, eczane yolunda katletti: Sabıkalı eski sevgilinin vurduğu kadın can verdi
İstanbul’un Şişli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Şişli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul’un Şişli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eski sevgilisini bir aydır takip ettiği iddia edilen cinayet şüphelisinin, 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Olay gece saatlerinde Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre doktora giden N.M.Ş. (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından kıstırıldı.
Bu sırada silahını çeken N.I., eski kız arkadaşını vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.I.’nın N.M.Ş.’yi bir aydır takip ettiği iddia edildi.
Ayrıca N.I.’nın 2021 yılında ise hemşire olan eski kız arkadaşı C.G.’yi de darp ettiği ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, serbest kaldıktan sonra tekrar C.G.’nin yaşadığı eve gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.
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