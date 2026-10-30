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Gündem Uşak’ta feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Uşak’ta feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
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Uşak’ta feci kaza! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak’ta yolcu midibüsüne arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda, N.A'nın (66) kullandığı 64 HO 1034 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla kentteki bir özel hastaneye, motosiklette yolcu konumundaki Sadettin Çiçek (20) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiçek, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü E.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yolcu midibüsünün sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Karaağaç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan yolcu midibüsünün olay yerinin yakınındaki durakta yolcu indirdiği, tekrar yola çıkmak için emniyet şeridinden ilerlediği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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