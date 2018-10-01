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Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık çetesini çökertti

Uşak'ta bir mağazadan çalınan epilasyon cihazının izini süren polis, 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:26
Uşak'ta epilasyon cihazı hırsızlık çetesini çökertti

Alışveriş merkezindeki mağazadan kutu içindeki epilasyon cihazını çaldıkları ileri sürülen Gamze G. ve Gizem G., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Geçen 29 Eylül'de, Uşak'taki bir alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasından epilasyon cihazı çalındı. Mağaza yetkililerinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden epilasyon cihazını çalan şüphelilerin Gamze G. ve Gizem G. olduğu belirlendi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirlediği 2 şüphelinin İstanbul plakalı otomobille Uşak'tan ayrılarak İzmir yönüne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Polis, Manisa il sınırları girişinde otomobili durdurup, Gamze G. ve Gizem G. ile yanlarındaki Mert G., Arif G. ve Selçuk G.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Gamze G.'nin 41, Gizem G.'nin 16, Arif G.'nin 4, Selçuk G.'nin 3 ayrı suçtan poliste suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan parmak izi incelemesinden sahte kimlik kullandıkları ve başka illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin otomobilinde, çalıntı olduğu belirlenen 64 parça elektronik eşya ve çeşitli market ürünleri ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:26
  1. Manisa
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