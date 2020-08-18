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Aktüel Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:11:44 -
Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

UŞAK (AA) - Uşak'ta yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi'nde kırılan bir beton elektrik direğinin zemininde kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen yavru kediyi özel bir aparatla bulunduğu yerden çıkardı.

Süt ve su verilen kediyi mahalledeki bir kişi sahiplendi.

Öte yandan, beton direğin bulunduğu çukur ekipler tarafından kapatıldı.

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