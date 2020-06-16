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Aktüel

Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:45:00 -
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta jandarma ve polisin ortak operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 38 ekip, 147 personelin katılımıyla 75 adrese düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 kişi gözaltına alındı.

Bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.


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