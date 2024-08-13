  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 03:03:00 -
Uşak’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak’ta meydana gelen olayda Ramazan Çivi ile S.D. arasında sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre S.D., Ramazan Çivi’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince Ramazan Çivi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan S.D. polis ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6. Çevre Sokak üzerinde yaralı olarak yakalanarak ambulansla kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Çivi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, S.D. ise tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23