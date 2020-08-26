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Aktüel Uşak'ta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Uşak'ta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:25:19 -
Uşak'ta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cemil Çelik (57) yönetimindeki 64 BE 814 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında, karşı yönden gelen İsmail Değirmenci (57) idaresindeki beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Murat Ali Çelik ve Duran Çetinkaya, 12 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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