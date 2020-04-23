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Uşak’ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak’ta coşkuyla kutlandı.

2020-04-23 22:40:57 -
Uşak’ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak’ta coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.


Uşak’ta vatandaşlar, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00’da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Vatandaşlara polis ekiplerinin de eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıkarken yoldan geçen araçlar ise konvoy halinde korna çalarak eşlik etti.


Coşkuyla kutlanan etkinlikten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Zekeriya Şarbay, bayramların buruk geçmemesi için yaptıkları organizasyonda en fazla çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.


Yaşadığı mutluluğu ifade eden Talya Kahraman ise evde kalıp kutlamamak yerine balkonlara çıkarak coşkuyla kutladıklarını belirtti.

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