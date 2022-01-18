Uşak’ta 19 Ocak Çarşamba yarın okullar tatil mi? Uşak Valiliği kar tatili açıklaması!

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Uşak’ta yarın okullar tatil mi?

Kar tatillerine ilişkin henüz resmi açıklamalar gelmedi. 19 Ocak Çarşaba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Kar tatili kararları Valilik tarafından alınıyor. Uşak’ta kar tatili açıklaması konusunda Uşak Valiliğin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilerek okul tatillerine dair gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Uşak hava durumu!

Uşak’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir Merkezi’nde 10 santimetreyi bulan kar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Ayrıca devam eden kar yağışı için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde Uşak’ta kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde hızı aniden arttıran ve yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar, vatandaş ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. İzmir - Ankara karayolu başta olmak üzere kentin ana arterleri ve işlek caddelerde bazı araçlar yolda kalırken bazı araçların kayma anları ise kameralara yansıdı.