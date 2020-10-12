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Aktüel Uşak'ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Uşak'ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:08:45 -
Uşak'ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, biblo ve benzeri eşyadan oluşan 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Uşak'a tarihi eser getirilerek satışı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İzmir-Uşak yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, biblo ve benzeri eşyadan oluşan 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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