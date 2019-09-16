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Uşak’ta ‘100 Usta 100 Zanaat’ sergisi açıldı

Uşak’ta Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası programı kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin fotoğraflandığı sergi açılışı gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:44
Uşak’ta ‘100 Usta 100 Zanaat’ sergisi açıldı

Uşak’ta Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası programı kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin fotoğraflandığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte yılın ahisi seçilen 48 yıllık esnaf Mehmet Akşehirli ilgi odağı oldu.


Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’nin Ahilik Haftası programı çerçevesinde düzenlediği festival 16 Eylül itibariyle başladı. Gün boyu çeşitli etkinliklerin ardından kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ve esnafları tanıtmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Sergi açılışını Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve beraberindeki protokol gerçekleştirdi. Açılışın ardından Cengiz Doğan tarafından çekilen fotoğraflar tanıtıldı. Sergide yılın ahisi seçilmiş olan 48 yıllık esnaf ve aynı zamanda Kıbrıs gazisi Mehmet Akşehirli yoğun ilgi gördü.



‘100 Usta 100 Zanaat’


Günümüzde bilinmeyen ama hala icra edilen meslekleri ve zanaatkarları uzun bir çalışmanın ardından sergiye sunan Cengiz Doğan, “Fotoğraf sergimizin adı ‘100 Usta 100 Zanaat’. Tabi biliyorsunuz zanaatın kökleri insanlık tarihi kadar eski. İnsanların duruşuyla beraber bazı zanaatlar da durdu. Bunların teknolojiyle beraber kaybolması gündeme geliyor. Ustalarla beraber 2012’den beri yaptığım çalışmaların fotoğraflarını buraya yansıtmaya çalıştım. Burada 100’e yakın fotoğraf var. Şu an özellikle yeni neslin çok fazla bilmediği meslekler var” dedi.


Yılın ahisi olarak seçilen 48 yıllık esnaf Mehmet Akşehirli, “Bundan daha mutlu bir şey düşünemiyorum. Benim için en büyük mutluluk budur. Bana göre esnaflıkta gelinebilecek son konum burası. Ben 48 senedir esnafım, esnaf odasına yılın ahisi olarak beni seçtikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.


Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:44
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