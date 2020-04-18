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Uşak’ın Karahallı ilçesinde filyasyon çalışması başlatıldı

Uşak’ın Karahallı ilçesindeki bir köyde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesi üzerine ilçede filyasyon çalışmaları başladı.

2020-04-18 17:26:21 -
Uşak’ın Karahallı ilçesinde filyasyon çalışması başlatıldı

Uşak’ın Karahallı ilçesindeki bir köyde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesi üzerine ilçede filyasyon çalışmaları başladı.


Karahallı Kaymakamlığı tarafından Külköy köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinden itibaren filyasyon çalışmalarının başladığı duyuruldu. Karahallı ilçe sağlık çalışanları tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürerken vatandaşlara alınması gereken önlemlerin belirli aralıklarla anons edildiği belirtildi.


Karahallı Kaymakamlığınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, "İlçemizde ilk korona virüs vakası tespit edilmiş olup filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Bulaşı hızını kesebilmek için tüm halkımızın ilan edilen kurallara titizlikle uymaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Edinilen bilgiye göre ise vaka sayısının artması durumunda köyün karantina altına alınabileceği öğrenildi.

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