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Yerel Uşak'a kuvvetli yağış uyarısı
Yerel

Uşak'a kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 07:15:00 -
Uşak'a kuvvetli yağış uyarısı

Uşak Valiliği, kentte bugün etkisini göstermesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Uşak Valiliği tarafından yayımlanan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde yer alan Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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